Kars Emniyet Müdürü Sağdıç muhtarlarla buluştu - Haberler

Kars Emniyet MüdürÜ Yavuz Sağdıç muhtarlarla bir araya geldi.

Polis Evi Toplantı Salonu'da düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, emniyet müdür yardımcıları, merkez ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Bugün burada 2022 yılının huzur toplantısını yapak üzere bulunuyoruz. Daha önce sık sık toplandık, mahallelerimizdeki sorunlarımızı, sıkıntılarımızı dinledik. En ufak sorumlarımızı dahi çözmek için hep beraber sizlerin katkılarıyla sorunlarımızı çözmek için çaba sarf ettik. Bundan sonra yine 23 mahallemizin muhtarlarıyla toplantılarımız devam edecek" dedi.

Sağdıç, "23 mahalle muhtarlarımızın katılımıyla genel asayiş durumunu, ilimizin, mahallelerimizin genel asayiş durumlarını değerlendireceğiz. Evde hırsızlık, işyerinde hırsızlık, açıktan hırsızlık olaylarını konuşacağız. Açıktan hırsızlık konularında biraz sıkıntımız oldu. Bir çok yakalamalarımız oldu, adli işlemler yapıldı. Çözüm olmayınca bizlerde arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz araştırmalarda Kars ilinde yaklaşık 10 tane ruhsatı olmayan, her hangi bir belgesi olmayan hurdacı tespit ettik. Çalınan malzemelerin o hurda dükkanlarına satıldığını gördük. Zabıta ekiplerimizle beraber 10 tane kaçak çalışan çalıntı malzemeleri satın alan hurdacıların iş yerlerini kapattık" diye konuştu.

Toplantıda Kars'ın genel asayiş durumu, alınması gereken tedbirler, muhtarların sorunları dinlendi. Sorunlarla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa