Kars Akyaka'da mısır tarlasına saplanan traktör 2 traktörle kurtarıldı

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Kars'ta mısır hasadı sırasında çamura saplanan traktör, 2 traktörün yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Traktörü kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde devam eden mısır hasadı sırasında Semih Sertaç Daşdemir'e ait traktör, tarlanın yumuşak ve çamurlu bölümünde battı. Mısır tarlasına saplanan traktör, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamayınca çevrede bulunan komşulardan yardım istendi.

Traktörün kurtarılması için Taylan Erdağı ve Mücahit Adıgüzel de yardıma koştu. Çalışmalar kapsamında 2 traktör, batan traktörü ve arkasındaki römorku bulunduğu çamurdan çıkarmak için seferber oldu.

Zorlu kurtarma çalışmaları sırasında traktörler farklı yönlerden güç uygularken, çamura saplanan traktör uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Traktörün kurtarılmasıyla birlikte tarladaki hasat çalışmasına yeniden devam edildi.

Öte yandan, traktörün çamura saplanması ve ardından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki traktörün batan traktörü kurtarmak için verdiği mücadele yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı