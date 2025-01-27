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Karpuzlu'da Sobadan Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karpuzlu'da Sobadan Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana ageldi. Edinilen bilgiye göre, gece ısınmak için yakılan sobadan çıkan karbonmonoksit gazından, evde bulunan 4'ü çocuk 9 kişi zehirlendi. Evin içine dolan dumanla uyanan aile hemen kendilerini dışarı atmaya çalışırken, komşularından yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 9 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karpuzlu ve Çine'de ki hastanelere kaldırdı. Zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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