Karpuzlu'da Sobadan Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana ageldi. Edinilen bilgiye göre, gece ısınmak için yakılan sobadan çıkan karbonmonoksit gazından, evde bulunan 4'ü çocuk 9 kişi zehirlendi. Evin içine dolan dumanla uyanan aile hemen kendilerini dışarı atmaya çalışırken, komşularından yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 9 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karpuzlu ve Çine'de ki hastanelere kaldırdı. Zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN