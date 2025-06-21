Karne Gününde Fenalaşan Öğretmen Hayatını Kaybetti

Karne gününde görevi başında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hasan Aslan, karne günü aniden fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aslan, hayatını kaybetti.

Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda Karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan Hasan Aslan aniden rahatsızlandı. Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.

Merhum öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin, yerini gözyaşlarına bıraktığı görüldü.

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği öğrenildi. Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Ikindi namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camiinde kılınan namazın ardından Hamitler mezarlığına defin edilen öğretmeni son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.