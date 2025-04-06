Karnavalda Satılacak Sahte İçecekler Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Karnavalda satılacak tonlarca sahte içki ele geçirildi: 2 tutuklama

Adana polisi 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nda piyasaya sürüleceği değerlendirilen 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirdi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana polisi 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nda piyasaya sürüleceği değerlendirilen 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli 'İnternetten ucuz bulunca aldık' diyerek kendilerini savunsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle sahte içki ile ilgili çalışmasını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler F. A. ve A.A.'nın kente sahte içki getirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, şüphelilere ait 2 kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen iki kamyonet durdurularak yapılan aramada 4 ton 830 litre sahte içki ele geçirildi.2 şphei gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kentte düzenlenen karnavalda piyasaya süreceği değerlendirilen içkilerle ilgili şüphelilerin ifadelerinde 'İnternetten ucuza bulunca aldık' diyerek kendilerini savunduğu öğrenildi.