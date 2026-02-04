Haberler

Bingöl'de çatıdan düşen kar otomobile zarar verdi

Bingöl'de çatıdan düşen kar otomobile zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir araca ağır hasar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, yetkililer vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaların yumuşamasıyla çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki araca zarar verdi.

Karlıova ilçesinde havaların yumuşamasıyla birlikte binaların çatılarında biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Bir binanın çatısından düşen yoğun kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aracın tavanında, camlarında ve kaportasında ağır hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çatı ve saçaklarda biriken kar kütlelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, araçların riskli alanlara park edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu