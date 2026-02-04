Bingöl'de çatıdan düşen kar otomobile zarar verdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaların yumuşamasıyla çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki araca zarar verdi.

Karlıova ilçesinde havaların yumuşamasıyla birlikte binaların çatılarında biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. Bir binanın çatısından düşen yoğun kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aracın tavanında, camlarında ve kaportasında ağır hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çatı ve saçaklarda biriken kar kütlelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, araçların riskli alanlara park edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. - BİNGÖL