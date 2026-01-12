Haberler

Karlı yolda kayan yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı

Güncelleme:
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü bir tıra çarptı. Kazada 7 yolcu yaralanırken, kurtarma çalışmaları hayati önem taşıdı.

Tokat'ta karlı yolda kayan yolcu otobüsü, bir tıra arkadan çarptı. Kazada 7 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde gerçekleşti. Tokat istikametine gitmekte olan Topcan firmasına ait H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü 55 BLC 53 plakalı tırın dorsesine çarptı. Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular, AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, olay yerinde ters istikamette seyretmekte olan bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
