Karlı yolda kayan yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı

Tokat'ta karlı yolda kayan yolcu otobüsü, bir tıra arkadan çarptı. Kazada 7 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde gerçekleşti. Tokat istikametine gitmekte olan Topcan firmasına ait H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü 55 BLC 53 plakalı tırın dorsesine çarptı. Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular, AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 yolcu, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, olay yerinde ters istikamette seyretmekte olan bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - TOKAT