Karkamış'ta Traktör Kazası: 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun, traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir anda dengesini kaybederek düşen çocuğun üzerinden traktörün arka tekerinin geçme anları yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı kırsal Koyunbat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık hasadından dönen O.E. idaresindeki traktörün üzerinde bulunan 17 yaşındaki oğlu Bekir E. dengesini kaybederek aşağı düştü. Aşağı düşen çocuğun üzerinden traktör geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk, babası ve diğer yakınları tarafından Karkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir E.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza anları saniye saniye kamerada

Öte yandan, Bekir E.'nin hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, traktörün yan oturağındaki çocuğun bir anda dengesini kaybederek düşmesi ve hemen üzerinden traktörün arka tekerinin geçme anları yer aldı. Olay sonrası traktörde bulunan sürücü baba O.E. ile diğer şahısların yaşadığı panik ve ağır yaralı çocuğun o sırada olay yerinden geçen araca bindirilerek hastaneye yetiştirilmeye çalışılması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP