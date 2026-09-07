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Fırat'ta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Fırat'ta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki yıkık köprüde su seviyesinin yükselmesinin ardından mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki yıkık köprüde su seviyesinin yükselmesinin ardından mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, vakit geçirmek için Karkamış Barajı bölgesinde bulunan yıkık köprüye çıkan 4 arkadaş, bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle köprü üzerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlara güçlükle sesini duyurabilen 4 şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla birlikte su seviyesi düşürüldü.

İtfaiye ekipleri ve jandarmanın koordineli çalışması sonucunda mahsur kalan şahıslar kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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