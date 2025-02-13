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Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yakıp kaçtı

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Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.

Aksaray Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.

EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Acil Afet Durum ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yakıp kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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