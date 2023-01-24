Karısını ve Afgan çobanı vuran adam intihar etti 3. Sayfa Haberleri Karısını ve Afgan çobanı vuran adam intihar ettiAĞRI Ağrı'da sabah saatlerinde cinnet geçiren adam Afgan çoban ve karısını vurduktan sonra intihar etti. Karısını ve Afgan çobanı vuran adam intihar etti AĞRI Ağrı'da sabah saatlerinde cinnet geçiren adam Afgan çoban ve karısını vurduktan sonra intihar etti. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde sabah saatlerinde ahıra giden giden İ.G, önce eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Afganistan uyruklu çobanı daha sonra karısı Ş.G'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ederek hayatına son verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ağrı 3. Sayfa Haberler

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