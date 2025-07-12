Karikatür Krizi: Yazı İşleri Müdürü Tutuklandı

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Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasının ardından yürütülen soruşturma neticesinde yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

LemanDergisi'nde yer alan Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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