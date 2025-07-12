Karikatür Krizi: Yazı İşleri Müdürü Tutuklandı
Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasının ardından yürütülen soruşturma neticesinde yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.
LemanDergisi'nde yer alan Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa