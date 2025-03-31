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Karı-koca Kavgası Aileleri de İletti, 4 Yaralı

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Konya'da bir karı-koca arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda 4 kişi yaralanırken, bir otomobilde hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da karı-koca arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu, yumruklar havada uçuştu: 4 yaralı

KONYA - Konya'da karı-koca arasındaki tartışmaya ailelerin de dahil olması ile çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kavukçu Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karı-koca arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralanırken, bir otomobilde de hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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