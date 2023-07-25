Kargo şubesinde skandal görüntüler! Kendilerine emanet edilen ürünlere böyle hıyanet ettiler

İstanbul'da bir kargo şubesinin önünde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde firma çalışanlarının paketleri adeta intikam alırcasına fırlatmaları dikkat çekti.

Kargo firmalarında çalışan personelin paketleri yerleştirirken, gereken özeni göstermediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. İstanbul'da çekilen görüntüler ise bu durumu kanıtlar nitelikte.

ELLERİNE GEÇİRDİKLERİNİ FIRLATTILAR

İstanbul'da bulunan bir kargo şubesinde kaydedilen görüntülerde, aracın içesine yükleme yapan işçilerin görüntüleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde aracın arkasından yükleme yapan çalışanlar, ellerine geçirdikleri paketleri aracın içerisine fırlatarak yükledi.

HANGİ İLÇEDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BİLİNMİYOR

Söz konusu paketlerin hassas bir şekilde yerleştirilmemesi dikkat çekerken, kargo şubesinin hangi ilçede faaliyet gösterdiği merak konusu oldu.