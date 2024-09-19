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Kargo Aracını Çalan Hırsız 73 Saatlik İnceleme ile Yakalandı

Kargo Aracını Çalan Hırsız 73 Saatlik İnceleme ile Yakalandı
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Kayseri'de kargo firmasına ait bir aracı çalan hırsız, 73 saat süren kamera incelemesi ile tespit edilip yakalandı. Araç ve çalıntı malzemeler, yapılan çalışmalar sonucu sahibine teslim edildi.

Kargo aracını çalan hırsız kamerada

Kargo aracını çalan hırsız 73 saatlik kamera incelemeyle bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de çalışır vaziyetteki kargo aracını içerisindeki malzemelerle birlikte çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan 73 saatlik kamera incelemesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki aracı içerisindeki kargo paketleriyle birlikte çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 73 saatlik kamera incelemesi sonucu şahsın S.Ç. olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda aracı çalan S.Ç. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine götürüldü.

Hırsızlık anı kamerada

Çalınan malzemelerde ekiplerin arama çalışmaları sonucu ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak firmaya teslim edildi. Öte yandan hırsızın kargo aracını çalma anıda anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - 3.Sayfa
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