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Kargo Aracı Koyun Sürüsüne Çarptı: Onlarca Koyun Telef Oldu

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Muş'un Malazgirt-Bulanık kara yolunda kargo aracı yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çok sayıda koyun telef olurken, sürücü yara almadı. Yol bir süre trafiğe kapandı, ekiplerin müdahalesiyle tekrar açıldı.

Muş'un Malazgirt-Bulanık kara yolunda bir kargo firmasına ait aracı küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu onlarca koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Malazgirt-Bulanık kara yolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki kargo aracı, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda koyun telef olurken, kazada araç sürücüsü ise yara almadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye temizlik ekipleri sevk edildi. Telef olan hayvanların ekipler tarafından kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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