Kardeşinden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi: Ciddiyetini koruyor

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, abisinin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımdaki tedavi devam ediyor.

KARDEŞİNDEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Önder'in sağlık durumuyla ilgili konuşan kardeşi Ali Önder, abisinin durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Ali Önder, "Ağabeyinin zor bir ameliyat geçirdiğini ve durumunun kötüye gitmemesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Ali Önder, "Ağabeyimin durumu ile ilgili doktorlar sık sık bilgilendirmede bulunuyorlar. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Durumu stabil ve ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyat geçirdi. Durumunun kötüye gitmemesi bizi umutlandırıyor. Konuyla ilgili Pazartesi günü doktorlar geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bizde sevenleri ile birlikte dua ederek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ GÖRÜŞÜ FARKLI İNSANLARIN BİZİ YALNIZ BIRAKMAMASI MOTİVE EDİYOR"

"Ağabeyim siyasete girdiğinde hem sanatçı olmasından hem de karakteri itibariyle toplumun değişik siyasi görüşü farklı kesimleri tarafından sevilmesine şahit olduk" diyen Ali Önder ayrıca "Bu bizi çok mutlu etti. Bunu hastane sürecinde daha iyi gördük. Siyasi görüşü farklı her kesimden insanın iyi dileklerini paylaşması ve bizi yalnız bırakmaması bizi motive ediyor. Hastane dışına asılan pankartlarda bunu gösteriyor. Abim için Hakkariden, Bitlisten, Siirt , Van, Ağrı, Edirne, Giresun, ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlar sevgilerini gösteriyorlar. Bu kadar kesimden insanın sevgisini sunması abamin mizacına da uyuyor" sözlerini, sarf etti.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRMÜŞTÜ

15 Nisan 2025'te kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılan Önder,Önder, hastaneye nabızsız bir şekilde getirilmiş ve müdahalelerle yeniden dolaşım sağlanmıştı. Aort damarında yırtık teşhis edilmesiyle saat 23.35'te acil olarak ameliyata alınan Önder'e 12 saat süren ameliyatla by-pass ve aort greftleme işlemleri yapılmıştı.