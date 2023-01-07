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Karda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Karda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nın Galerdüzü mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yaylada gezen Nesrin (51) ve Fuat Kandiş (52) çifti, içinde bulundukları otomobil ıle dönüş yaptıkları sırada Galerdüzü mevkiinde yolun kar ve buzla kaplı olmasından dolayı mahsur kaldı. Kandiş çiftinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile mahsur kalan çift kurtarılarak Ayder Yaylası merkezine indirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayder Yaylası Rize AFAD 3. Sayfa Haberler

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