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Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu! Duvara çarpma anı kamerada

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Bartın'da karda tepsiyle kayan genç kadın duvara çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Yurt genelinde devam eden kar yağışı birçok şehri etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken vatandaşlar kar yağışının tadını çıkarıyor. Ancak Bartın'da genç bir kadının yanındakilerle beraber karda kayak keyfi faciayla sonuçlandı.

KARDA KAYARKEN DUVARA ÇARPTI

Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsiyle karda kayan Ş.S., duvara çarptı. Olayın ardından hareketsiz yerde yatan genç kadına olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan genç kadının duvara çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının tepsiyle karda kayarken duvara çarpıp savrulduğu ve çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu! Duvara çarpma anı kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Ya bunlar kağıttan insanlar mı

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Haber YorumlarıMengele:

Freni patlamis bakim yaptirmasi gerekirdi herhalde hidrolik borusu patlamis veya aralari acik olan komsusu borulari kesmis

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Haber YorumlarıMazlum Subaşı:

Sanki çarpişma öncesi bayilmiş gibi duruyor kafasi önde ilginç

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Allah şifa versin. Ölüm her an her yerde. Yeter ki vade dolmasın. Allah cümlemizi huzuruna mümin gelenlerden eylesin. Joker Allame hariç :)

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Haber YorumlarıSeko:

Mal

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Eğlenmenin de bir sınırı var abartmadan Aşlah şifa versin inşallah hayat ne garip kişi kar yağmasına sevinir kimi yakacak alacak durumu yokken nasıl ısınacağım derdine düşer

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