Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu! Duvara çarpma anı kamerada

Yurt genelinde devam eden kar yağışı birçok şehri etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken vatandaşlar kar yağışının tadını çıkarıyor. Ancak Bartın'da genç bir kadının yanındakilerle beraber karda kayak keyfi faciayla sonuçlandı.

KARDA KAYARKEN DUVARA ÇARPTI

Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsiyle karda kayan Ş.S., duvara çarptı. Olayın ardından hareketsiz yerde yatan genç kadına olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan genç kadının duvara çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının tepsiyle karda kayarken duvara çarpıp savrulduğu ve çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.