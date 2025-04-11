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Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç İmam Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç İmam Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir camide görev yapan 28 yaşındaki imam Fatih Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerinin endişe etmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler, imamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç imam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köknar mahallesi Merkez Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namaza gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, kendisine telefonla ulaşamayınca 112'yi arayarak haber verdi.

Genç imamın yalnız kaldığı eve gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. imam Fatih Göktaş'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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