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Karayolları Ekipleri Çöpü Ormana Attı

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Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki ormanlık alana torbalar dolusu çöp attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay vatandaş tarafından kaydedildi ve çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler torbalar dolusu çöpü ormana attı

İSTANBUL - Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamyonete yüklenen torbalar dolusu çöpü, İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki ormana attı. Tepki çeken anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonet, İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki ormanlık alanda durdu. Araçtaki ekipler, torbalar dolusu çöpü, kamyonetin kasasından ormana fırlattı. Bu sırada orada bulunan bir vatandaş da o anları kayda aldı. Görüntüyü çeken kişi, "Karayolları Genel Müdürlüğü yoldan topladığı çöpleri ormana atıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün arabası, kimse bir şey demiyor" sözleriyle çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.

Karayolları Ekipleri Çöpü Ormana Attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Cep Telefonu İstanbul 3-sayfa Ormana Çevre Yaşam

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