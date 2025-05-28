Karayipler'de Tekne İçinde 11 Cansız Beden Bulundu

Karayipler'de Tekne İçinde 11 Cansız Beden Bulundu
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Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Canouan Adası'nda kıyıya vuran bir teknede 11 kişiye ait cansız beden bulundu. Polis soruşturma başlattı ve cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Karayipler ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de kıyıya vuran bir tekne içinde 11 kişiye ait cansız beden bulundu.

Karayipler'de bulunan Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Canouan Adası sahilinde bir tekne bulundu. Pazartesi sabah saatlerinde 45 metrelik bir teknenin kıyıya vurduğu ihbarını alan polis, teknede 11 kişinin cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğünü bildirerek, "Olay yerinde Mali pasaportları bulundu. Cesetlerin bir kısmı tamamen bozulmuş durumda" dedi.

Cesetlerin adli tıp incelemesi için morga kaldırıldığı aktarıldı. Karayipler'deki bir başka ülke Saint Kitts ve Nevis'te de ocak ayında 19 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu bir tekne bulunmuştu. Cesetlerin uzun süredir denizde bulunması nedeniyle çürüdüğü açıklanmıştı. - KİNGSTOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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