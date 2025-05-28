Karataş'taki İzinsiz Baraka Restoranlar Yıkılıyor

Karataş'taki İzinsiz Baraka Restoranlar Yıkılıyor
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Adana'nın Karataş ilçesinde sahil kenarına izinsiz kurulan baraka restoranlar, Kaymakamlık tarafından alınan yıkım kararı ile yıkılmaya başlandı.

Karataş'ta baraka restoranlar yıkılıyor

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde sahil kenarlarına yapılan baraka restoranlar yıkılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göte, Karataş'ta sahil kenarına izinsiz olarak kurulan baraka tarzı iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Karataş Kaymakamlığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen baraka tipi restoranlar hakkında yıkım kararı verildi. Bugün baraka restoranların yıkımına başlandı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım sırasında çevrede polis güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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