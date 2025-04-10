Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ro-ro seferlerinin yapıldığı Karasu Limanı'nda geminin içindeki parklaşmadan kaynaklı çıkan tartışmada gemi çalışanı tır sürücüsünü bıçaklayarak öldürdü.

Sakarya'da Ro-ro seferlerinin yapıldığı Karasu Limanı'nda Lerzan K isimli geminin girişinde meydana gelen olayda tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu ile gemide görevli olan O.Ö. arasında tırın gemi içerisinde park edilme meselesinden kaynaklı tartışma çıktı.

PARK KAVGASINDA KAN AKTI

Yerini kavgaya bırakan tartışmada elinden bıçaklanan gemi çalışanı O.Ö., tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu'nu bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen tır sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.