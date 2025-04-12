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Karasu Limanı'nda Bıçaklı Kavga: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karasu Limanı'nda Bıçaklı Kavga: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ro-ro seferlerinin yapıldığı limanda, park sorunundan kaynaklanan tartışma sonucu tır sürücüsü bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gemide görevli O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ro-ro seferlerinin yapıldığı Karasu Limanı'nda geminin içindeki parklaşmadan kaynaklı çıkan tartışmada tır sürücüsünü bıçaklayarak öldüren gemi personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki gün önce gece saatlerinde Ro-ro seferlerinin yapıldığı Karasu Limanı'nda Lerzan K isimli geminin girişinde meydana gelen olayda, 55 FD 434 plakalı tırın sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu ile gemide görevli olan O.Ö. arasında tırın gemi içerisinde park edilme meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada elinden bıçaklanan gemi çalışanı O.Ö., tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu'nu bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tır sürücüsü Çubukçuoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Tır sürücüsünü bıçaklayarak ölümüne sebep olan O.Ö. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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