Karasu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesine meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karasu istikametinden Adapazarı istikametine giden yolda sürücülerini ismi öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA