Haberler

Kumarhaneye çevrilen iş yerine suçüstü operasyon

Kumarhaneye çevrilen iş yerine suçüstü operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis, kumar oynanan bir iş yerine düzenlediği operasyonla 80 kişiyi suçüstü yakalayarak toplamda 1 milyon TL idari para cezası uyguladı. Operasyonda kumar düzeneklerine el konulurken, iş yeri faaliyetten men edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tombala oynarken suçüstü yakalanan 80 kişiye toplamda 1 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı. Operasyonda kumar oynatmak için kurulan kamera ve yayın sistemlerine el konulurken, iş yeri faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karasu ilçesindeki bir iş yerinde "tombala" tabir edilen kumar oyununun oynatıldığı belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyon esnasında içerisinde 80 kişinin kumar oynadığı iş yerinde yapılan aramalarda, kumar oynatmak için özel olarak kurulmuş düzenekler ele geçirildi.

Aramalarda tombala makinesi, üzerinde rakamlar yazılı 90 tombala topu, çok sayıda tombala kartı, bir miktar nakit para ile çekiliş anlarını ekranlara yansıtan kamera yayın sistemi ve 2 televizyon ele geçirildi. Operasyon anında içeride bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 80 şahsa, toplamda 1 milyon TL'ye yakın idari para cezası kesildi.

İş yerini işleten ve tombala çekilişini gerçekleştiren 2 şüpheli hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Söz konusu işletme, polis ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var