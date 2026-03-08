Kumarhaneye çevrilen iş yerine suçüstü operasyon

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tombala oynarken suçüstü yakalanan 80 kişiye toplamda 1 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı. Operasyonda kumar oynatmak için kurulan kamera ve yayın sistemlerine el konulurken, iş yeri faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karasu ilçesindeki bir iş yerinde "tombala" tabir edilen kumar oyununun oynatıldığı belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyon esnasında içerisinde 80 kişinin kumar oynadığı iş yerinde yapılan aramalarda, kumar oynatmak için özel olarak kurulmuş düzenekler ele geçirildi.

Aramalarda tombala makinesi, üzerinde rakamlar yazılı 90 tombala topu, çok sayıda tombala kartı, bir miktar nakit para ile çekiliş anlarını ekranlara yansıtan kamera yayın sistemi ve 2 televizyon ele geçirildi. Operasyon anında içeride bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 80 şahsa, toplamda 1 milyon TL'ye yakın idari para cezası kesildi.

İş yerini işleten ve tombala çekilişini gerçekleştiren 2 şüpheli hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Söz konusu işletme, polis ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı