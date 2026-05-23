Karasu'da karaya oturan NINOVA gemisinde temizlik çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 23 gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA gemisinde, kurtarma öncesi çevre kirliliğini önlemek için arındırma çalışmaları başlatıldı. Gemideki yağ, yakıt ve zararlı maddeler güvenli şekilde tahliye ediliyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 23 gün önce olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisinde, planlanan kurtarma operasyonu öncesi çevre kirliliğine karşı arındırma çalışmaları yürütülüyor.

Karasu sahilinde 1 Mayıs'ta yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi için yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek titizlikle yürütülen kurtarma planı kapsamında, 20 Mayıs itibarıyla gemideki kirleticilerden arındırma işlemlerine başlandı.

Çalışmalar çerçevesinde geminin içerisinde bulunan yağ, yakıt ve sintinedeki zararlı maddeler güvenli şekilde tahliye ediliyor. Muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan arındırma işlemlerinin hafta başında tamamlanması planlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
