Karapınar'da tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'nin kullandığı 42 CML 45 plakalı tır, E.Y. yönetimindeki 42 JA 629 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeride geçerek H.O. idaresindeki 42 AUS 056 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 42 JA 629 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

