Karapınar'da tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'nin kullandığı 42 CML 45 plakalı tır, E.Y. yönetimindeki 42 JA 629 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeride geçerek H.O. idaresindeki 42 AUS 056 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 42 JA 629 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA