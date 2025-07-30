Karapınar'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralandı

Karapınar'da Trafik Kazası: Bir Sürücü Ağır Yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Konya istikametine seyir halinde olan 30 yaşındaki A.A. idaresindeki 42 AOV 299 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.A. ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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