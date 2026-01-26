Karapınar'da trafik denetimleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde trafik yönünden eksikleri bulunan 6 motosiklete işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, özellikle vatandaşların huzur ve güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere yönelik denetimleri sürdürüyor. Yapılan kontrollerde plakasız, egzozu açık ve hız ihlali yapan motosikletler tespit edildi. Eksikleri bulunan 6 motosiklete işlem yapılırken, motosiletler çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Trafik ekipleri, sadece ana yollar değil mahalle aralarında da denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti. Yetkililer, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizdi. - KONYA