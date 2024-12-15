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Karapınar'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Karapınar'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile çarpışan kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile 2 yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile çarpışan kamyonet kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile 2 yaya yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ayırt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 63 ACY 692 plakalı tır ile T.E'nin kullandığı 42 CTP 27 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen M.A.K. ve F.Ö'ye çarptıktan sonra duvara vurup durdu. Kazada yayalarla birlikte kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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