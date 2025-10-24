Karapınar'da Pikap Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole giren pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sekizli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Fevzi Paşa Mahallesi yönüne seyreden K.K. idaresindeki 42 V 8466 plakalı pikap, kontrölden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçtaki M.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA