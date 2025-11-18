Karapınar'da Pancar Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İpekçi Mahallesi Hüsrev Altınbaşak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ü. idaresindeki 42 BUP 15 plakalı Mercedes marka tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför R.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın devrilmesi sonucu yola ve çevredeki boş araziye saçılan pancarlar ise kepçe yardımıyla başka bir araca yüklendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA