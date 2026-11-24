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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi ile 131500. Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 42 APS 735 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, 131500. Sokak istikametinden gelen Z.K. yönetimindeki 42 BEP 067 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Z.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.N.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı