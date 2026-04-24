Konya'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü M.N.E.K. ile yaya E.N.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar burada yapılan tedavinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı