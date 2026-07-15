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Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Yelekli Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar yönüne seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 L 3666 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, daha sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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