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Konya'da Tır Refüje Devrildi: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Konya'da Tır Refüje Devrildi: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza, Konya-Adana kara yolu Kazanhüyüğü mevkisinde gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde sürücünün durumunun iyi olduğu belirlendi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Konya-Adana kara yolu Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, daha sonra refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde kazayı tır sürücüsü, yara almadan atlattığı belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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