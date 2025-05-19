Karapınar'da Boya Ustası Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde dış cephe boyası yaparken merdivenden düşerek ağır yaralanan boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kesmez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Kamber Dakım, H.Ü. adlı kişiye ait evin dış cephesini boyadığı sırada, üzerinde bulunduğu merdivenden dengesini kaybederek yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamber Dakım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamber Dakım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA