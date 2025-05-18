Karamürsel Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Karamürsel Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde yapılan incelemede bir erkek cesedi bulundu. Olay üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nin sahil kısmında meydana geldi. Sahildeki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili incelme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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