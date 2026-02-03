Seyir halindeki tır alev aldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, D-130 Karayolu üzerinde Yalova istikametine doğru seyir halinde olan tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu tırda maddi hasar oluştu. - KOCAELİ