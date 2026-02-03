Seyir halindeki tır alev aldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D-130 Karayolu'nda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tırda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, D-130 Karayolu üzerinde Yalova istikametine doğru seyir halinde olan tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu tırda maddi hasar oluştu. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa