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Karamürsel'de Motosikletle Dengeyi Kaybeden Genç Feci Düştü

Karamürsel'de Motosikletle Dengeyi Kaybeden Genç Feci Düştü
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin önünü kaldırmaya çalışan bir genç, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin önünü kaldıran genç, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Sahili'nde bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken ön tekeri kaldırarak ilerlemeye çalıştı. Ancak dengesini kaybederek motosikletten düşen genç, asfalt zemine savruldu. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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