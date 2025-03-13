Karamürsel'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karamürsel ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.C idaresindeki 41 ARH 343 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 41 AUF 978 plakalı motosiklet, trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü motosiklet üzerinden yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.K., sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ