Ev sahibi uyurken elektrikli sobadan yangın çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 katlı evde elektrikli sobadan çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. O sırada uykuda olan ev sahibi, alevlerin arasından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yangın, Ereğli Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan vatandaş, elektrikli sobanın açık olduğu odada uykuya daldı. Kısa süre sonra elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Odayı yoğun dumanın kaplaması üzerine uyanan ev sahibi, alevleri fark ederek hızla kendini dışarı attı. Eşinin memlekette olması nedeniyle evde tek başına bulunduğu öğrenilen vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu. Ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ