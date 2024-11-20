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Karamürsel'de Çatıdan Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Karamürsel'de Çatıdan Düşen Usta Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tadilat yaparken çatıdan düşen 63 yaşındaki usta Ali Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın daha önce muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı bir apartmanda tamir yaparken çatıdan düşen usta hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki usta Ali Yılmaz, tadilat yapmak üzere apartmanın çatısına çıktı. Yılmaz, dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten yere düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde usta Ali Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Yılmaz'ın Karamürsel'in Osmaniye Mahallesi'nde geçmiş yıllarda 3 dönem muhtarlık yaptığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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