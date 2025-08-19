Karamürsel'de 62 Yıl Cezası Olan Zanlı Operasyonla Yakalandı

Karamürsel'de 62 Yıl Cezası Olan Zanlı Operasyonla Yakalandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 11 ayrı suçtan toplamda 62 yıl hapis cezasıyla aranan 22 yaşındaki Ali İmran A., polis operasyonu ile yakalandı. Şahıs, çeşitli suçlamaların yanı sıra silah ve mermilerle birlikte ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, vergi usul kanununa muhalefet, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma ile 8 ayrı bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen Ali İmran A. (22) polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Karamürsel'de yakalandı. Zanlının 62 yıl 135 ay 298 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahıs ile birlikte silah ve 15 adet mermi de ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
