Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haberler

Karaman merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik Karaman merkez ile Konya ilinde eş zamanlı operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişiye de ev hapsi verildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa