Karaman Ermenek'te şarampole düşen otomobildeki yangını itfaiye söndürdü

Karaman Ermenek'te şarampole düşen otomobildeki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Ermenek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole düşen otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve eşi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaza, Ermenek ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sütpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 70 E 2242 plakalı otomobil, eşi E.K. ile birlikte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve eşi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.