Karaman-Ereğli yolunda otomobil ile cip çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolunun 25. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 42 FA 089 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 ACV 633 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki yön levhalarını devirdi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü M.P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı