Karaman'da yılbaşı tedbirleri sabaha kadar sürdü

Karaman'da yeni yılda alkollü araç kullanan ve kural ihlali yapan 64 sürücüye toplam 620 bin lira para cezası kesildi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli bir şekilde girebilmeleri için denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan uygulamalarda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve belgelerinin kontrolünün ardından alkol testinden geçirildi. Denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüler başta olmak üzere trafik kurallarını ihlal eden sürücülere, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik cezaları kapsamında toplam 620 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerinin yanı sıra asayiş ve diğer birimlere bağlı polis ekipler de denetimlere destek verdi. Kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürütülen yılbaşı denetimleri sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. - KARAMAN